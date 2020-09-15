ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Gram altın ne kadar? 15 Eylül 2020 Salı Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı son durum nedir?

Bir gram altın ne kadar?

Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı'nın Jakcson Hole sempozyumunda enflasyona dair açıklama yapmasının ardından, ABD işsizlik rakamlarının açıklanması ve aşı açıklamalarının sürekli gelmesi ile altın fiyatları tekrar hareketlendi. Peki Kapalıçarşı canlı 15 Eylül altın piyasası nasıl?

Gram altının fiyatı güne dikey yönde başlamasının ardından fiyatı 473,26 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 470,77 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.53 karla başladı.

Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın, güne satış fiyatı 473,26 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 473,18 lira olarak belirlendi.

Bir çeyrek altın ne kadar? (15 Eylül 2020 Salı güncel altın fiyatları)

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.965,34 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 773,10 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0.41 artışla başladı.

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 776,30 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 766,60 lira olarak güne başladı. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

15 Eylül 2020 Salı bir Cumhuriyet altını ne kadar?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 3.076,90 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0.42 artışla başladı.

Bir Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.089,90 lira olurken bir Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3.057,50 lira oldu.

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.965,34 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Altın fiyatları düşer mi, uzmanların altın yorumu nedir?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

Dolar kuru bugün ne kadar? 15 Eylül 2020 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?

15 EYLÜL 2020 DOLAR KURU NE KADAR?

Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, koronavirüs teşvikleri derken dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 15 Eylül 2020 Salı günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

BUGÜN DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,4828 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.21 hareketlilik oldu. Dolar bugün güne satış fiyatı 7,5000 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 7,4800 lira olarak 14 Eylül 2020 tarihinde başlamış oldu.

Euro önceki kapanışını 8,9051 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.28 hareketlilik oldu. Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 8,9125 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 14 Eylül 2020 tarihinde 8,8977 lira belirlendi.

İngiliz sterlini önceki kapanışını 9,6287 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.27 hareketlilik oldu. Bugün ise Sterlin güne satış fiyatı 9,6455 lira, alış fiyatı 9,6120 ile başladı.