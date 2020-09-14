ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Bir gram altın ne kadar?

Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı'nın Jakcson Hole sempozyumunda enflasyona dair açıklama yapmasının ardından, ABD işsizlik rakamlarının açıklanması ve aşı açıklamalarının sürekli gelmesi ile altın fiyatları tekrar hareketlendi. Peki Kapalıçarşı canlı 14 Eylül altın piyasası nasıl?

Gram altının fiyatı güne dikey yönde başlamasının ardından fiyatı 468,95 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 466,23 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.58 karla başladı.

Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın, güne satış fiyatı 468,95 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 468,90 lira olarak belirlendi.

Bir çeyrek altın ne kadar? (14 Eylül 2020 Pazartesi güncel altın fiyatları)

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne .951,02 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 766,40 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0.65 artışla başladı.

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 771,40 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 763,00 lira olarak güne başladı. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

14 Eylül 2020 Pazartesi bir Cumhuriyet altını ne kadar?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 3.050,30 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0.65 artışla başladı.

Bir Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.070,20 lira olurken bir Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3.042,60 lira oldu.

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor .951,02 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Altın fiyatları düşer mi, uzmanların altın yorumu nedir?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

Dolar, haftaya yükselişle başladı

Serbest piyasada 7,4780 liradan alınan dolar, 7,4800 liradan satılıyor. 8,8680 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 8,8700 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4790 lira, euronun satış fiyatı ise 8,8580 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR YENİ HAFTADA FED'E ODAKLANDI

Bu hafta çarşamba günü Fed, perşembe günü ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın toplantılarından çıkacak kararların takip edilecek.