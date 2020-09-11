ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
Dolar haftanın son işlem gününe nasıl başladı? Dün sabaha karşı 7.51'i aşarak rekor kıran dolar/TL ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesiyle 7.45'in altına geriledi. Dolar yeni güne de 7.4447 liradan başladı
Dün dolarda hareketli bir gün yaşandı. Dolar/TL önce sabaha karşı düşük hacimli piyasada 7.51'i aşarak rekor kırdı. Öğleden sonra ise ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesiyle 7.45'in altına düştü.
Bu hareketli günün ardından dolar 11 Eylül'e 7.4447 liradan başladı. Euro ise 8.8131 seviyesinde...
Bugün yurtiçinde temmuz ayı ödemeler dengesi verileri takip edilecek. Bunun yanında koronavirüs salgınının yayılma hızı ve alınabilecek muhtemel yeni önlemler takip edilmeye devam ediyor
11 Eylül Altın fiyatları
Altın fiyatları düşüşte... 11 Eylül Cuma haftanın son işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları düşüşünü sürdürürken gram altının fiyatı 467,46 liradan, çeyrek altın ise 760,87 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 11 Eylül güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? sorusu 11 Eylül Cuma günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 467,46 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.033,61 liradan işlem görüyor. İşte, 11 Eylül 2020 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
465,05
467,46
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
465,48
465,58
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.943,18
1.943,95
ÇEYREK ALTIN FİYATI
744,50
760,87
YARIM ALTIN FİYATI
1.483,92
1.521,46
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.977,15
3.033,61
ATA ALTIN FİYATI
3.099,74
3.178,27
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
420,42
436,68
|İmsak
|05:06
|Güneş
|06:34
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:39
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:49
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Osmanlıspor
|0
|0
|8. Balıkesirspor
|0
|0
|9. Bandırmaspor
|0
|0
|10. Boluspor
|0
|0
|11. Bursaspor
|0
|0
|12. Eskişehirspor
|0
|0
|13. Giresunspor
|0
|0
|14. Menemen Belediyespor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0