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ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Özellikle düğün sezonunun gelmesine istinaden vatandaşlar gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek fiyatlarındaki son durumu öğrenmek için kuyumcuların yolunu tutuyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar?

Ekonomi 10.09.2020, 08:50
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ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,33

SATIŞ: 439,70

22 AYAR BİLEZİK CANLI

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.122,70

SATIŞ: 3.140,50

ATA ALTIN CANLI

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.967,21

SATIŞ: 3.025,95

TAM ALTIN CANLI

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.515,50

SATIŞ: 1.535,90

YARIM ALTIN CANLI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.070,00

SATIŞ: 3.117,00

CUMHURİYET ALTIN CANLI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 760,10

SATIŞ: 768,90

ÇEYREK ALTIN CANLI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 467,91

SATIŞ: 468,01

Dolar bugün kaç para? 10 Eylül Perşembe dolar kuru

10 Eylül 2020 Perşembe gününe ait güncel dolar fiyatları şu şekilde. Dolar fiyatı alış 7,4775 TL, satış 7,4834 TL

10 Eylül 2020 Perşembe gününe ait güncel Euro fiyatları şu şekilde. Euro fiyatı alış 8,8384 TL, satış 8,8728 TL

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