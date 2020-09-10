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ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
Özellikle düğün sezonunun gelmesine istinaden vatandaşlar gram, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek fiyatlarındaki son durumu öğrenmek için kuyumcuların yolunu tutuyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar?
Ekonomi 10.09.2020, 08:50
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22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 423,33
SATIŞ: 439,70
22 AYAR BİLEZİK CANLI
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.122,70
SATIŞ: 3.140,50
ATA ALTIN CANLI
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.967,21
SATIŞ: 3.025,95
TAM ALTIN CANLI
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.515,50
SATIŞ: 1.535,90
YARIM ALTIN CANLI
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.070,00
SATIŞ: 3.117,00
CUMHURİYET ALTIN CANLI
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 760,10
SATIŞ: 768,90
ÇEYREK ALTIN CANLI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 467,91
SATIŞ: 468,01
Dolar bugün kaç para? 10 Eylül Perşembe dolar kuru
10 Eylül 2020 Perşembe gününe ait güncel dolar fiyatları şu şekilde. Dolar fiyatı alış 7,4775 TL, satış 7,4834 TL
10 Eylül 2020 Perşembe gününe ait güncel Euro fiyatları şu şekilde. Euro fiyatı alış 8,8384 TL, satış 8,8728 TL
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Namaz Vakti 10 Eylül 2020
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:33
|Öğle
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|İkindi
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|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0