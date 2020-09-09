ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
Altın fiyatları ne kadar oldu? Dövizde son durum ne?
Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 464 lira oldu!
Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen, yatırımcıların sığındığı güvenli liman altın son haftalardaki yükselişin ardından bir nebze de olsa kendini düşüşe bıraktı. Gram altının fiyatı bugün 464 lira seviyesinde bulunuyor.
Başta corona virüs salgınının getirdiği gelişmelere bağlı olarak tarihinin en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatları son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Serbest piyasada çeyrek altın satış fiyatı 764 lira oldu.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
GRAM ALTIN
Alış: 464,59 Lira
Satış: 464,71 Lira
ÇEYREK ALTIN
Alış: 755 Lira
Satş: 764 Lira
YARIM ALTIN
Alış: 1.506 Lira
Satış: 1.526 Lira
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 3.012 Lira
Satış: 3.041 Lira
Dolar kuru rekor seviyelerine yakın!
Dolar kuru rekor seviyelerina yakın bir noktada başladı. TL karşısında 7.48 liranın üzerinde işlem gören dolar kurunun bugün kritik 7.50 seviyesinin aşılıp aşılmayacağı takip edilecek.
Dolar kuru dün TL karşısında 7.49 liraya ulaşarak yeni tarihi zirvesine ulaşmıştı. Yeni güne dolar kuru, 7.48 liranın üzerinde 7.4843'ten başladı. Euro ise sabah saatlerinde 8.82 liranın üzerinde seyrediyor.
Dolar kuru için bugün analistler tarafından işaret edilen 7.50 seviyesinin kırılıp kırılmayacağı takip edilecek. Yurtiçinde piyasaları etkileyecek önemde bir veri açıklanmayacak.
KORONAVİRÜS ENDİŞESİ
Piyasalar son günlerde artan koronavirüs vakalarına ve TCMB'nin sıkılaştırma hamlelerine odaklanmış durumda. Koronavirüs vakalarının artışının devam etmesi yeni önlemlerin getirilebileceği endişesini de beraberinde getiriyor.
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