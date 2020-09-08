ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

ALTIN FİYATLARI

Gram altın 460,91 liradan alınıyor, 461,03 liradan satılıyor.



Çeyrek altın bugün 748,90 liradan alınıyor, 758,40 liradan satılıyor.



Yarım altın bugün 1.493,30 liradan alınıyor, 1.519,60 liradan satılıyor.



Cumhuriyet altını 2.986,60 liradan alınıyor, 3.020,70 liradan satılıyor.



22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 433,64 liradan işlem görürken 417,49 liradan geri alınıyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.069,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 462,50 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma ve pazartesi itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



CUMA PAZARTESİ



Alış Satış Alış Satış



24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 461,80 462,00 462,30 462,50



Cumhuriyet Ata Lira 3.043,00 3.064,00 3.048,00 3.069,00



22 Ayar Bilezik(Gr.) 421,00 425,00 422,00 426,00



Lira(Tam) Ziynet 2.974,00 2.994,00 2.979,00 2.999,00



Yarım Ziynet 1.487,00 1.497,00 1.489,00 1.499,00



Çeyrek Ziynet 743,00 748,00 745,00 750,00

Dolar kuru bugün ne kadar?

Bir süredir koronavirüs teşviklerinden etkilenen dolar fiyatları 7.3 lira sınırı etrafında işlem görmeye devam ediyor. Dolar bugün güne nasıl başladı merak eden vatandaşlarımız için canlı dolar izleme ekranı haberimizde. 8 Eylül 2020 Salı dolar kuru, dolar kurunda son durum ve Kapalıçarşı anlık ve canlı dolar kuru...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,4564 liradan yaptı. Dolar da bugün yüzde 0.06 hareketlilik oldu. Dolar bugün güne satış fiyatı 7,4586 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 7,4544 lira olarak 8 Eylül 2020 tarihinde başlamış oldu.

Euro önceki kapanışını 8,8079 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.03 hareketlilik oldu. Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 8,8160 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 8 Eylül 2020 tarihinde 8,8000 lira belirlendi.

İngiliz sterlini önceki kapanışını 9,8042 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.03 hareketlilik oldu. Bugün ise Sterlin güne satış fiyatı 9,8175 lira, alış fiyatı 9,7909 ile başladı.