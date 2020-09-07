ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL yeni haftanın ilk gününe 7.43 seviyesinden başladı. Euro ise 8.83 TL seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta ABDde açıklanan İmalat Endeksi verisindeki olumlu göstergelerin, büyümeye ilişkin pozitif sinyal vermesinin etkisiyle, euro karşısında 1.20 düzeyinden hızla 1.18 doğru toparlanan dolar iç piyasada yeni güne 7.44 liranın üzerine başlamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkaz Bankası (TCMB), Perşembe günü düzenlenen yatırımcılar toplantısında, salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırladığına işaret ederek, "Çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözleniyor" uyarısı yapmıştı.

Kur yeni güne ise 7.43 seviyesinde başladı. Euro/TL 8.83 TL civarında seyrediyor.

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor...

7 Eylül Pazartesi haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken gram altının fiyatı 465,85 liradan, çeyrek altın ise 756,95 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 7 Eylül güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

463,21

465,85

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

462,85

462,97

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.933,19

1.934,70

ÇEYREK ALTIN FİYATI

740,55

756,95

YARIM ALTIN FİYATI

1.476,48

1.513,90

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.962,21

3.018,54

ATA ALTIN FİYATI

3.063,67

3.139,80

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

419,21

435,42