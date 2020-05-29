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Altın ve döviz satışında vergiyle ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanı anlattı

Altın ve döviz alım satımında uygulanan vergi oranının artırılmasını değerlendiren kuyumcular, verginin altın alışverişlerinde kendilerini etkileyemeyeceğini ancak bankalardaki altın işlemlerini etkileyeceğini ifade etti.

Altın ve döviz satışında vergiyle ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanı anlattı

Altın ve döviz alım satımında uygulanan vergi oranının artırılmasını değerlendiren kuyumcular, verginin altın alışverişlerinde kendilerini etkileyemeyeceğini ancak bankalardaki altın işlemlerini etkileyeceğini ifade etti.

29 Mayıs 2020 Cuma 12:16
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Altın ve döviz satışında vergiyle ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanı anlattı

Resmi gazetede yayınlanan karara göre kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı binde 2'den yüzde 1`e çıkartıldı.

Kentte uzun yıllardır döviz ve altın satışı yapan kuyumcu esnafı Yalçın Tandır, vergi oranının arttırılmasıyla, özellikle döviz alım satımlarında manipülatif hareketlerin önüne geçileceğini ifade etti. Tandır, daha önce sadece dövizde olan vergi uygulamasının altın alım satışlarında da uygulanacağını dile getirerek, “Döviz büroları ve bankalardan alınan döviz ve altın alımlarında yüzde 1 oranında kambiyo gider vergisi alınacak. Böylece alım satım oranında ki marj yükselmiş olacak maliyetli bir hale gelecek ama manipülatif alımların önüne geçilmiş olacak” dedi.

Kararnameyi artısı ve eksisi ile değerlendirmek gerektiğinde yurtdışından gelecek olan yatırımcılardan bahseden Tandır, “Yurtdışından gelecek olan yatırımcıyı korkutabilir çünkü buradaki alacağı yüklü miktardaki dövize vergi ödeyeceği için ülkeye gelecek olan yeni şeylerin önünü kapatabilir. Vatandaşlara etkisi olacak yüzde 1 oranındaki bu vergi daha önce kar amaçlı alınan döviz ve altınlarda özellikle bankalarda, döviz bürolarından alınan dövizlerde alım satım oranı yükseleceği için vatandaşların başka yerlere gideceği seçeneği olacak. Daha önce bankalardan yatırım amaçlı altın alımı yapan vatandaşların kuyumcuya yönlenmesi söz konusu olacak çünkü kuyumculara kararnameye göre yansıyan kambiyo gider vergisi yok o yönden vatandaşların altın alımlarını ve yatırımlarını kuyumcularda değerlendireceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bir başka kuyumcu esnafı Hüseyin Kasap, serbest piyasada olduklarını ve kararnamenin yansıması olacağını belirterek, “Fiyatlarda bir 50 kuruş kadar üzerine ekleme yapıyoruz. Bankalarda daha çok etkiler çünkü bankalarda insanlar fiziki altın alamadıkları için altın hesapları açtırdıklarından dolayı oradaki yüzde 1'lik kısım daha çok etkileyecek. Bundan sonra bankalardan fazla alışveriş değil biraz daha özüne dönüp esnaflardan olacağını düşünüyorum” dedi.

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