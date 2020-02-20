Altın ve döviz piyasalarında güncel durum



Dün Merkez Bankası faiz kararı öncesinde 6.0540'a inen dolar, kararın ardından 6.08'in üzerine tırmandı. DolarTL, 20 Şubat'a 6.0843 liradan başladı. Küresel piyasalarda koronavirüs salgınının etkileri takip ediliyor.

Dolar dünkü kapanışta, en düşük 6.0483 lira ve en yüksek 6.0857 lirayı gördükten sonra 6.08 – 6.09 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5382 lira ve en yüksek 6.5684 lirayı gördükten sonra 6.56– 6.57 lira aralığında işlem görmüştü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 6.05 seviyelerinde bulunan dolar kuru, kararın açıklanmasının ardından 6.08 seviyelerine yükseldi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Şubat güncel döviz kurları...

Altın yeni rekorlar kırıyor

Altın fiyatları bu sabah yeni rekorunu kırdı. Gram altın 316 liraya çıktı.

Dün 315 liraya kadar çıkan gram altın bu sabah 316 lirayı, çeyrek altın 514 lirayı gördü.

Analistlere göre, altın fiyatlarındaki yükselişte doların Türk Lirası karşısında yükselmesi ve ons altının 1.612 dolar ile 7 yılın zirvesine çıkması etkili oldu.

1 şubatta 301 lira olan gram altının fiyatı, şubat ayında yüzde 3,2 yükseldi

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,83 artışla 433,9 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 artarak, 7.457,02 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,79 değer kazanarak, 13.789 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9'luk artışla 6.111,24 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,01'lik yükselişle 25.477,55 puana ulaştı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,04'lük artışla 1,079 seviyelerinden işlem görüyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Örneğin dolar ile ilgili olarak başta gelen etkenler ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi vb. sayılabilir.