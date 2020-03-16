Altın tepetaklak! Gram altın 300 liraya indi

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından sabah saatlerinde 313 liradan işlem görüyordu.

Şu dakikalarda altının gram fiyatı 301,2 liradan alıcı buluyor.



Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,8 azalışla 311,7 liradan tamamladı.



Kapalıçarşı'da çeyrek altın 495 lira, Cumhuriyet altını da 2.091 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.533 dolar seviyesinde dengelendi.



Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için merkez bankalarının müdahalelerine devam ettiğini, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sürpriz bir toplantıyla politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 0-0,25 aralığına düşürdüğünü kaydetti.



Bununla birlikte, Fed'in 700 milyar dolarlık parasal genişleme yapacağını ve 6 büyük merkez bankasıyla likidite sıkıntısı yaşanmaması için swap hattı kurduğuna dikkati çeken analistler, alınan kararlar sonrası 1.575 dolar seviyesine yükselen altının ons fiyatının daha sonra gerileyerek 1.530 dolar civarında dengelendiğini ifade etti.



Analistler, başta Fed olmak üzere küresel merkez bankalarının likiditeyi artırma çabalarının altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ettiğini, ancak küresel pay piyasalarında görülen sert düşüşler sebebiyle yatırımcıların likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmayı sürdürdüklerini belirtti.



Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini anımsattı.



Teknik açıdan altının onsunda 1.516 doların destek, 1.560 doların direnç konumuna geldiğini aktaran analistler, gram altında ise 310-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

ONS FİYATI

Altının ons fiyatı yılbaşından bu yana ilk kez 1.500 doların altını gördü. Altın 9 Mart'ta 1.700 doları aşarak 7 yıllık rekorunu kırmıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizi sıfıra çekerek genişleme programı açıklaması ve dolar likiditesine yönelik diğer merkez bankalarıyla koordineli çalışılacağına yönelik adımlar değerli metallerde tepki alımına neden olmuştu.

Geçen haftayı 1.529 seviyesinden kapatan ons altın haftanın ilk işlem gününe 1.552 seviyesinden başlamıştı.

Öğleden önce en yüksek 1.575 en düşük 1.524 seviyelerini gören değerli metal saat 13.30 itibariyle 1.500 doların altına indi. Saat 14:00 itibariyle de 1.465 dolara kadar indi.

GRAM ALTIN FİYATLARI

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ



ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart’taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti.



Fed'den yapılan açıklamada, corona virüs salgınının ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede topluma zarar verdiği, ekonomik faaliyetlerde aksamalara neden olduğuna ve küresel finansal koşulları önemli ölçüde etkilediğine işaret edildi.



MERKEZ BANKALARINDAN SWAP HAMLESİ



Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (Fed), Kanada (BOC), İngiltere (BOE), Japonya(BOJ) ve İsviçre(SNB) merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı.



Merkez bankalarının bu swap hamlesinin, son haftalarda yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını endişeleriyle yükselen ABD dolarına erişmek için bankalar ve şirketler tarafından yapılan masrafları düşürmesi bekleniyor.