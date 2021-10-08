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Altın tekrar yükselişte! İşte 8 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları 8 Ekim Cuma yani haftanın son işlem gününe değer artışıyla başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatları 503 TL, çeyrek altın fiyatları ise 820 lira seviyelerinde işlem görüyor. İşte gün içerisinde altın alacakların merak etiği son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları tablosu...

Ekonomi 08.10.2021, 09:55
Altın tekrar yükselişte! İşte 8 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 8 Ekim Cuma yani haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Serbest piyasada çeyrek ve gram altın fiyatları günün ilk saatleriyle birlikte aşağı yönünde seyir izlemeye başladı. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...

GRAM ALTIN FİYATI

500,04

503,61

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

501,78

501,89

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.759,79

1.760,19

ÇEYREK ALTIN FİYATI

802,67

820,34

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.211,40

3.272,32

YARIM ALTIN FİYATI

1.600,68

1.641,18

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.211,40

3.272,32

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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1