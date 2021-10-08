Altın tekrar yükselişte! İşte 8 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 8 Ekim Cuma yani haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Serbest piyasada çeyrek ve gram altın fiyatları günün ilk saatleriyle birlikte aşağı yönünde seyir izlemeye başladı. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...

GRAM ALTIN FİYATI

500,04

503,61

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

501,78

501,89

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.759,79

1.760,19

ÇEYREK ALTIN FİYATI

802,67

820,34

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.211,40

3.272,32

YARIM ALTIN FİYATI

1.600,68

1.641,18

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.211,40

3.272,32