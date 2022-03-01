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Altın tasarruf Sistemi uygulamaya girdi

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen "Altın Tasarruf Sistemi"yle beraber kişinin doğrudan çeyrek hesabı açmaları bugünden itibaren başladı.

Ekonomi 01.03.2022, 10:27 01.03.2022, 11:26
Altın tasarruf Sistemi uygulamaya girdi

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen "Altın Tasarruf Sistemi"yle beraber kişinin doğrudan çeyrek hesabı açmaları bugünden itibaren başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin duyurduğu ’Altın Tasarruf Sistemi’ ile vatandaşlar ’Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı’ tercih edebilecek.

Altın Tasarruf Sistemi’ne ilişkin en çok merak edilen soru ve yanıtları şöyle:

Kişiler, finansal sistem dışında tuttukları altınlarını sisteme nasıl dahil edecek, hangi kanallara teslimatı yapacak?

Vatandaşlar, fiziki altınlarını (ziynet, meskuk altınları, işlenmiş ve hurda) rafineriler tarafından oluşturulan kuyumcu ağları üzerinden özel yazılım ve donanımlar aracılığıyla banka hesaplarına aktarabilecekleri gibi ayrıca banka şubeleri kanalıyla da fiziki altın teslim edebilecek. Altın toplama sürecinde bugüne kadar uygulanandan farklı olarak bankaların bazı şubeleri toplama işlemlerine sürekli aracılık yapacak.

Sisteme teslim edilen altınların değerlemesi nasıl yapılacak, mağduriyetler nasıl önlenecek?

Yastık altı altın tasarruflarının ekonomiye kazandırılması için önem arz eden hurda altın değerleme sisteminin işlerliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla sistem dahilinde BDDK tarafından belirlenmiş ’Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerleri’ esas alınacak. Vatandaşlar, bu asgari değerler üzerinde kendilerine en uygun değerlemeyi veren kuyumcular üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Kuyumcular, rafineriler ve bankalar arasında kurulacak teyit mekanizması çerçevesinde vatandaş işlemini gerçekleştirip kuyumcuyu terk etmeden önce hesabına ne kadar altın veya TL aktarıldığına ilişkin teyidi alacak.

Kişiler teslim ettikleri altınları sistemde nasıl değerlendirecek, hangi yatırım araçlarını tercih edebilecek ve getirisi nasıl hesaplanacak?

Vatandaşlar sisteme girmeleri halinde Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı türlerini tercih edebilecek. Vatandaşın elde edeceği getiriler, sistem dahilinde seçtikleri yatırım aracı ve bankaya bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek. Sağlanacak ek avantajlar, ilgili bankalarca ve oluşturulacak platformlarda vatandaşlara duyurulacak. Ayrıca Altın Dönüşümlü TL Mevduat veya Katılma Hesaplarında TCMB düzenlemesi uyarınca hesaplanan getiriler elde edilecek.

Yatırım geri çekilirken fiziki altın ya da mevduat olarak alınabilecek mi?

Vatandaşlar sistem dahilinde fiziki altınlarını teslim ettikten sonra istedikleri zaman, 24 ayar gram, külçe veya çeyrek, meskuk fiziki altın ya da TL olarak geri alabilecek ancak vade ve hesap türüne bankalar tarafından farklı uygulamalar mümkün olabilecek.

Altını teslim etmek istediğinde yatırımcının herhangi bir bankada hesabı olması gerekecek mi, yoksa yapılacak sistemde o an banka hesabının açılması da mümkün olabilecek mi? Altınını teslim ettiği anda sistemden nema sağlama aktif hale gelecek mi?

Vatandaşların fiziki altınlarını teslim etmeleri sırasında sistem dahilindeki anlaşmalı bir bankada hesaplarının bulunması gerekecek. Fiziki altınlar anlaşmalı kuyumcular ve bankalara tesliminden sonra vatandaşın banka hesabına havale yapılacak. Altının fiziken değerlemesi yapılıp bankaya aktarıldıktan sonra ise hak edeceği getiriler aktif hale gelecek.

Uygulama ne zaman başlayacak ve bir süre sınırı olacak mı?

Şu anda fiziki altınların tesliminde anlaşmalı kuyumcu noktaları bulunuyor. Söz konusu yatırımların fiziki altın olarak çekimine ve farklı hesap türlerinde değerlendirilmesine ise 1 Mart itibarıyla başlanacak. Kısa süre içinde 81 ilde en az bir kuyumcu noktası olacak şekilde daha geniş sayıda kuyumcu ağı üzerinden aktarım yapılması mümkün olacak. Vatandaşların darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankalarında ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açmalarına da 1 Mart’tan itibaren başlanacak.

Kısa bir süre içinde 1500 kuyumcu sayısına ulaşılacak. Sisteme dahil olan kuyumcular için herhangi bir kriter belirlendi mi?

Kuyumcular için herhangi bir kriter belirlenmemekle birlikte Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuyum işletmesi olması ve dahil oldukları rafineri tarafından sağlanan teyit sistemini kurmaları gerekiyor.

Sisteme her banka ve tüm şubeleri dahil olacak mı? Yetkili banka ya da kuyumcular nasıl duyurulacak?

Fiziki altın teslim sürecinde bankalar haricinde rafinerilerin kuyumcu ağları öngörüldüğü için her bankanın tüm şubesinin sisteme dahil olması zorunlu değil ancak rafineriler ile bankalar arasında anlaşma yapılması gerekecek. Bu anlaşmayı yapan, kendi ağını oluşturan her banka veya şubeleri sisteme dahil olacak. Yetkili banka ve kuyumcu bilgilerinin, hazırlanacak web sitesi üzerinden vatandaşlara duyurulması planlanıyor.

Yararlanıcı yastık altı altınını bankada TL mevduata dönüştürdükten sonra vadesinden önce parasını çekmesi durumunda getiri miktarı değişebilecek mi?

Burada Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanacak. Diğer hesap türlerinde ise altın mevduatı ve katılım hesabı kabul eden bankaların o hesaplarla ilgili düzenlemeleri esas olacak.

#altın
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