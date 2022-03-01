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Altın Tasarruf Sistemi uygulamaya geçti

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması maksadıyla başlatılan Altın Tasarruf Sistemi uygulanmaya başladı. Hazine ve Malye Bakanlığı tarafından projeyle ilgili vatandaşları bilgilendirmek üzere ‘www.altin.gov.tr’ internet sitesi hazırlandı.

Ekonomi 01.03.2022, 12:29
Altın Tasarruf Sistemi uygulamaya geçti

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması maksadıyla başlatılan Altın Tasarruf Sistemi uygulanmaya başladı. Hazine ve Malye Bakanlığı tarafından projeyle ilgili vatandaşları bilgilendirmek üzere ‘www.altin.gov.tr’ internet sitesi hazırlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için, karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açılarak değer korumasından faydalanılabileceğini açıklamıştı.

Bakanlık tarafından projeyle ilgili vatandaşları bilgilendirmek üzere ‘www.altin.gov.tr’ internet sitesi hazırlandı. İnternet sitesinde "Darphane Çeyrek Altın Sistemi", "Kuyumcu Altın Değerlendirme (KAD-SİS)", "Banka Altın Değerlendirme Sistemi (Banka ADS)" hakkında bilgilere yer verildi. Sürecin işleyişi, yazılı, işitsel ve görsel olarak ayrıntılı şekilde anlatıldı.

İlk etapta, Darphane Çeyrek Altın Sistemi’nde Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım bankaları işlem yapacak.

Banka Altın Değerlendirme Sisteminde de Albaraka, Akbank, Anadolubank, Denizbank, Kuveyt Türk, TEB, Türkiye Katılım, Garanti BBVA, QNB Finans, VakıfKatılım, Yapı Kredi bankaları hizmet verecek. Ayrıca kişiler sistem hakkında "444 7979" numaralı çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alabilecek.

Bu kapsamda altınların yastık altında tutulma riski (kaybolma, çalınma vb.) ortadan kalkacak. 81 ilde altın toplama günleri beklenmeden bankalara altın yatırabilme imkânı sağlanacak.

Bankaya yatırılan altınları istediği hesap türünde değerlendirme ve bu altınlardan nema elde etme imkanı sunulacak. ADN’lerde (Altın Değerleme Noktası’nda yetkilendirilmiş kuyumcu), banka şubelerinde veya bankaların anlaşmalı kuyumcularında yapılan altın yatırma işlemleri için hiçbir masraf ödenmeyecek.

Banka altın hesapları gerçek kişiler için mevzuatı çerçevesinde “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu” (TMSF) güvencesi altında alınacak.

Darphane Çeyrek Altın Sistemi

İnternet sitesinde paylaşılan bilgilere göre Darphane Çeyrek Altın Sistemi, darphane tarafından üretilen çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik altın türünde adet fark etmeksizin fiziki birikimlerini Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi’ne dahil bankalarda ve finans katılım bankalarında “Çeyrek Hesap” ya da “Kazandıran Çeyrek Hesap” açarak, hesaplarına yatırabildikleri sistem olarak tanımlandı.

Müşteriler Çeyrek Hesap’a yatırdıkları altın birikimlerini, Darphane tarafından yeni üretilmiş olan aynı altın türünden, fiziki altın olarak, birkaç gün öncesinden bildirmek kaydıyla istedikleri zaman banka şubelerinden fiziken alabilecekler.

Sistemin işleyişi

Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap sistemine dahil olan banka şubesine gidilir. Şubede yetkili altın değerleme uzmanına müracaat edilir. İlgili banka tarafından hesap açmak isteyen vatandaşa genel bilgilendirme yapılır. Banka ve müşteri arasında imzalanacak taahhütname ile altınlar müşteriden teslim alınır. Taahhütnamenin bir nüshası müşteriye verilir. Müşterilerin hesap bakiyesi, banka tarafından teslim alınan altınların Darphane tarafından kontrol edilmesinden sonra aktif hale getirilir. Altınlar banka hesabına teslim edilen cinsten ve adetsel karşılık olarak yatırılır. Tasarruflar hangi hesap türünde - değerlendirilmek isteniyorsa, banka görevlisi ilgili hesabı açar. Çeyrek hesap bakiyesi ile alım/satım işlemleri gerçekleştirebilir. Vatandaşların altınları artık güvendedir. Çeyrek Altın Hesabı’ndan fiziki olarak altın almak isteyen müşteriler ilgili banka şubelerine başvuruda bulunur.

KAD-SİS

Eldeki altınları, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.’nin kurduğu sistemde; Türkiye’nin her yerindeki, yetkili kuyumcular aracılığı ile haftanın her günü banka hesabına güvenle aktarılmasını sağlayan KAD-SİS’in işleyişi şu şekilde açıklandı: “İsteme dahil olan herhangi bir bankada “Vadesiz Altın Hesabı’nız” olması gerekir. KAD-SİS sistemine dahil olan yetkili kuyumcuya gidildiğinde, “Yetki Belgesi” görülür “Bilgilendirme Formu” okunur ve imzalanır. KAD-SİS Onay Kodu: Cep telefonunuza KAD-SİS’den gelen SMS onay kodunu kuyumcu yetkilisiyle birlikte sisteme giriniz. Banka onay kodu: Bankanızın göndereceği SMS onay kodunu kuyumcu yetkilisiyle birlikte sisteme giriniz.

Altın teslimi; Yetkili kuyumcu teslim edeceğiniz altınları kamera kaydı altında kontrol ederek değerleme yapar.

Bankaya transfer onay kodu; Yetkili kuyumcuyla mutabıksanız, KAD-SİS’den bankaya transfer için gelen SMS onay kodunu kuyumcu yetkilisiyle birlikte sisteme giriniz.

Teslim tesellüm; Sistemin ürettiği teslim tesellüm tutanağını imzalayınız ve bir nüshasını alınız. Altınlarınızın hesabınıza geçtiğine dair bankanızdan gelen bilgilendirme mesajını (SMS) dikkatlice kontrol ediniz.”

Banka ADS

Vatandaşların fiziki altın birikimlerini, sisteme dahil banka şubeleri ve banka anlaşmalı kuyumcular üzerinden, banka hesabına kolayca ve güvenle aktarmasını sağlayan bir sistem olan Banka ADS’ye dahil olan banka şubesine ve banka anlaşmalı kuyumcuya gidilmesi gerekir.

Şubede veya banka anlaşmalı kuyumcuda yetkili altın değerleme uzmanına müracaat edilir. Altın değerleme uzmanı, müşterinin huzurunda altınları teslim alıp değerleme yapar. Banka uzmanı, mutabık kalınan altın tutarını müşterinin hesabına yatırır. İşlem dekontunun bir örneğini müşteriye verir. Banka anlaşmalı kuyumcu ise müşteri hesabına ilgili altın tutarını havale eder. Müşteri tasarrufunu hangi ürün ve vadede değerlendirmek istiyorsa, banka görevlisi ilgili vadeli hesabı ya da ürün hesabını açarak imzalı banka cüzdanını müşteriye sunar.

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