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ALTIN REKORA KOŞUYOR

Altın fiyatları tarihi rekor seviyelerde seyrediyor. Gram altın 370 TL seviyesine dayanırken çeyrek altın da 600 TL'nin üzerine çıktı.

ALTIN REKORA KOŞUYOR

Altın fiyatları tarihi rekor seviyelerde seyrediyor. Gram altın 370 TL seviyesine dayanırken çeyrek altın da 600 TL'nin üzerine çıktı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 11:55
2014 Okunma
ALTIN REKORA KOŞUYOR

Çeyrek altın tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Gram altındaki yükselişle çeyrek altın fiyatı 603 liraya ulaştı.

Corona virüsü salgını ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altında alımlar devam ediyor. İstikrarlı bir şekilde yükselişini sürdüren gram altın bu haftaya da dolardaki artışın da etkisiyle yükselişle başladı. Hem yatırım hem de hediyeleşme aracı olarak tercih edilen çeyrek altın 600 lirayı aşarak tarihi zirveyi gördü.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle oluştu: 24 ayar gram altın 367 lira, çeyrek altın 603 lira, yarım altın 1207 lira, tam altın 2366 liradan satılıyor.

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