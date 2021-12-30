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“Altın portakal” kumkuat İzmir’de üretilmeye başlandı

Çinlilerin “altın portakal” olarak tanımladıkları, C vitamini deposu tropikal meyve kumkuat, İzmir’in tarım ürünleri arasında yerini aldı. İzmir’de 2 yıl önce deneme amaçlı dikilen kumkuat ağaçlarından ilk hasat yapıldı.

Ekonomi 30.12.2021, 13:33
“Altın portakal” kumkuat İzmir’de üretilmeye başlandı

Çinlilerin “altın portakal” olarak tanımladıkları, C vitamini deposu tropikal meyve kumkuat, İzmir’in tarım ürünleri arasında yerini aldı. İzmir’de 2 yıl önce deneme amaçlı dikilen kumkuat ağaçlarından ilk hasat yapıldı.

Biçimi limona, rengi portakala benzetilen ve “altın portakal” olarak da adlandırılan kumkuatın İzmir’in tarım ürünü yelpazesini çeşitlendirmesi için Seferihisar ilçesindeki 5 dönümlük arazide deneme üretimi yapıldı.

Türkiye’de ağırlıklı olarak Akdeniz bölgesinde yetişen kumkuatın yaklaşık 400 ağaçla yapılan deneme üretiminde, bin 500 kilo ürün elde edildi. Ağaçların henüz küçük olmasına rağmen verimliliğinin yüksek olduğu, ağaçların büyüyerek daha verimli hale gelmesi sonrasında ise meyve miktarının 8 tona çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Deneme üretimini bahçesinde yapan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, İzmir’de saksılarda, hobi bahçelerinde yetiştirilen kumkuatın tıpkı mandalina gibi büyük bahçelerde yetiştirilerek Ege Bölgesinin önemli bir ticari ürün haline getirilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Turunçgiller ailesinden olan kumkuatı Seferihisar’da yetiştirmek için yaklaşık 2 sene önce yola çıktığını anlatan Uçak, “Saksıda yetiştirdiğim kumkuatı yüksek ekonomik getirisi ve sağlık açısından faydalarını göz önünde bulundurarak araziye dikmeye karar verdik. Kumkuat katma değeri yüksek bir meyve. Önümüzdeki dönemde üretimi çoğaltmaya çalışacağız. Üreticilere de öneriyorum. Üreticilerimizi boş arazilerinde kumkuat yetiştirmeye davet ediyorum” dedi.

Hasat ettikleri kumkuatları şimdilik iç piyasaya sunduklarını anlatan Başkan Uçak, bugüne kadar egzotik meyve olarak ithal edilen kumkuatın Türkiye’de üretimi arttıkça ithalatının sona eredeceğini, üretimin artmasıyla birlikte ilerleyen dönemde ihracatını da yapmayı hedeflediklerini aktardı.

Kumkuatın çiğ olarak tüketilebildiği gibi reçel, marmelat, turşu olarak da tüketilebildiğini, pasta ve keklerde kullanılabildiğini aktaran Uçak, şöyle konuştu:

“İzmir’e ticari amaçlı ilk deneme dikimi yapıldı. Satsuma mandalinası gibi fidan dikip 7-8 sene beklenmiyor. Bodur ağaçlarda yetişiyor. Fiyatları da iyi. Marketlerde 25-30 liradan satılıyor. Toptan olarak 15-20 liradan aşağı satılmaz. Emeği fazla tabi ki. Ağaç başına rekoltesi mandalinaya göre düşük ama fiyatı üreticiyi tatmin eder. İlk hasadı yaptım, memnunum. Önümüzdeki dönem kumkuat dikim alanımızı çoğaltacağız. Çeşidimizi çoğaltmamız lazım. İzmir’in satsuması çok meşhur. Ama çeşitlilik olduğu zaman üreticiyi tatmin edecek fiyatlara satılır. Gelecek yıllarda Ege’de bin ton civarında kumkuat ürettiğimizde ciddi anlamda katma değer girişi olur” diyerek sözlerini noktaladı.

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