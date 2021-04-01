Altın Nisan ayına yükselişle başladı

Nisan ayının ilk gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Haftanın dördüncü işlem gününde de yükseliş eğilimi gösteren sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken bilindiği üzere iyi bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? 1 Nisan 2021 Perşembe anlık güncel altın kuru fiyatları merak ediliyor. İşte 1 Nisan 2021 Pazartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 454,62

SATIŞ: 454,69

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 735,00

SATIŞ: 751,00