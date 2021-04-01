Son Dakika
Altın Nisan ayına yükselişle başladı
Altın fiyatları yaşadığı ani iniş ve çıkışlarla gündem olmaya devam ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin fiyatlardaki bu hareketliliği canlı ve güncel rakamlarla takip ediyor. Öte yandan gün içerisinde "Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" soruları yanıt arıyor. Altın fiyatlarından gelen son dakika verilerine göre; bugün sabah saatlerinde altının gram fiyatı yükselişe geçti.
Ekonomi 01.04.2021, 14:07
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Nisan ayının ilk gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Haftanın dördüncü işlem gününde de yükseliş eğilimi gösteren sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken bilindiği üzere iyi bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? 1 Nisan 2021 Perşembe anlık güncel altın kuru fiyatları merak ediliyor. İşte 1 Nisan 2021 Pazartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 454,62
SATIŞ: 454,69
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ: 735,00
SATIŞ: 751,00