Altın nereye gidiyor? Fiyatlar uçtu...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,71 TL'den, Euro 16,32 TL'den, Sterlin ise 19,39 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.932 dolar olan altında, gram altın 913/914, çeyrek altın 1.469/1.670 Cumhuriyet altını ise 6.044/6.045 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,92 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 40 bin 758, Ethereum 2 bin 794 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatı

Rusya-Ukrayna savaşında müzakereler devam ederken, taraflardan gelen ılımlı mesajların ardından Brent petroldeki yatay seyir sürüyor. Çin'de yeniden artan corona virüs vakaları nedeniyle petrole olan talebin azalması ihtimali de Brent petrol fiyatlarında düşüş getirdi. Dün akşam saatlerinde 95 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent Petrol fiyatı, 17 Mart sabahında spot piyasada 98 dolar seviyesinde yer alıyor.