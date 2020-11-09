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Altın ithalatı rakamları açıklandı
Türkiye'nin 2020 yılı Ekim ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %1,1 düşüşle 22 bin 821 Kg oldu.
Ekonomi 09.11.2020, 16:06
2005
Türkiye'nin Ekim'de altın ithalatı yıllık %1,1 düşüşle 22,8 ton oldu. 2019 yılı aynı ayda ithalat 23 bin 76 Kg olmuştu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 47 bin 638 Kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 45 bin 332 Kg olmuştu.
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