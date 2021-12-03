Altın için en iyi dönem!

TD Securities'in emtia görünümüne göre, gelecek yılın ilk yarısı altın görünümü umut verici görünüyor.

TD Securities emtia stratejistleri, "Önümüzdeki yılın ilk yarısında pozitif altın hikayesi oyunda" diye yazdı.

Kıymetli metal, piyasaların ekonomik büyüme, enflasyon ve siyasi risklere odaklanmasıyla yılın ilk altı ayında ons başına 1.900 dolar/ons'a doğru bir ralli yapabilir.

TD, "Bekleyen ABD ara seçimleri, ABD'deki mali engeller, oldukça istikrarlı merkez bankaları altın alımları ve ABD ve küresel toparlanmanın önemli ölçüde yavaşlaması ile ilişkili siyasi riskler, yatırımcıların altına olan ilgisini yeniden canlandırabilecek ek faktörlerdir" dedi.

TD Securities küresel emtia piyasaları stratejisi başkanı Bart Melek. "Bu faktörler, tahminlerimize göre, 2022'nin ilk yarısında altının ons başına 1.900 dolar/ons'a yükselmesine yardımcı olacaktır" diye yazdı.