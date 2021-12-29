Altın hesabını TL'ye çevirenler ne kadar alacak? Hesaplama nasıl yapılıyor?

Sabah'tan Faruk Erdem'in derlediği habere göre; Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık'ta mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek. Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden TCMB tarafından satın alınacak ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak.

Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacak. Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

NASIL HESAPLANACAK?

Vatandaşın bankadaki altın hesabı TL'ye çevrilirken hesap şöyle yapılacak:

*Vadeli hesabın açılacağı gün Merkez Bankası tarafından açıklanan altın fiyatı üzerinden altın TL'ye çevrilecek.

*Vatandaşa 3,6,9 veya 12 ay vade seçeneğinden birisi ile hesap açılacak.

*Vadeye göre kar payı ya da faiz uygulanacak. Faiz Merkez Bankası'nın politika faizinden (şuan yüzde14) düşük olmayacak.

*Vade sonunda altın fiyatı üzerinden getirilere bakılacak. Hangi getiri fazla ise o vatandaşa ödenecek.

*Eğer altın fiyatı düşmüş ve faiz/kar payı getirisinden daha az ise vatandaşa düşüş riski yansıtılmayacak.

ÖRNEK HESAPLAMALAR

Aşağıdaki hesaplar yapılırken politika faizinin minimum düzeyi olan yüzde 14 esas alınmıştır. Altın kurundaki değişimler tamamen tahmini hesaplar olacaktır. Altın ons ve dolar kurundaki değişimlerle hareketlendiği için dönem sonunu tahmin etmek mümkün olmamaktadır. Ancak hesabın nasıl yapıldığı açısından örnek rakamlar verilmiştir.

Vatandaşın altın miktarı: 100 gram

Altın'ın bugün (29 Aralık) Merkez tarafından açıklanan fiyatı: 696 TL

Merkez Bankası politika faizi : Yüzde 14

3 AY VADE HESABI

Ana para: 6.960 TL

Dönemsel faiz/kar payı: Yüzde 3.5

Faiz/Kar getirisi: 243,60 TL

Dönem sonu altın: 730 TL (Örnek rakam)

Altın getirisi: 340 TL

Ödenecek ek tutar: 96,40 TL

6 AY VADE HESABI

Ana para: 6.960 TL

Dönemsel faiz/kar payı: Yüzde 7

Faiz/Kar getirisi: 487,20 TL

Dönem sonu altın: 750 TL (Örnek rakam)

Altın getirisi: 540 TL

Ödenecek ek tutar: 52,80 TL

9 AY VADELİ HESABI

Ana para: 6.960 TL

Dönemsel faiz/kar payı: Yüzde 10.5

Faiz/Kar getirisi: 730,80 TL

Dönem sonu altın: 760 TL (Örnek rakam)

Altın getirisi: 640 TL

Ödenecek ek tutar: 0 TL

12 AY VADELİ HESABI

Ana para: 6.960 TL

Dönemsel faiz/kar payı: Yüzde 14

Faiz/Kar getirisi: 974,40 TL

Dönem sonu altın: 780 TL (Örnek rakam)

Altın getirisi: 840 TL

Ödenecek ek tutar: 0 TL