Altın haftaya güçlü bir başlangıç yaptı

FED toplantısının gerçekleşeceği haftaya girilirken, altın da güçlü bir başlangıç yaptığı bir seansı geride bıraktı. 1940 dolar/ons seviyesinden giriş yaptığı günde, tüm gün boyunca alıcılı seyriyle öne çıktı. Haber akışının kısıtlı olduğu günde dolar endeksinin 93,00 seviyesinin altına inmesi kıymetli maden fiyatlarını destekleyen bir gelişme olarak öne çıktı. Altın ise günü 1956 dolar/onstan tamamlarken, yüzde 0,8 kazançla haftaya başlamış oldu.

Gümüş ise 26,73 dolar/onstan başladığı günü, 27,12 dolar/onstan tamamlarken önceki güne kıyasla yüzde 1,4’ü hanesine yazmış oldu. Böylelikle beyaz maden de altın gibi haftaya yeşilde başladı.

Platin dünkü seansı da yeşilde kapatırken üst üste yeşilde kapattığı dördüncü seansı da geride bıraktı. Dünkü seansa 931,90 dolar/onstan başlayan platin, seansı 957 dolar/onstan tamamlarken önceki güne kıyasla yüzde 2,7 kazançla başladı.

Paladyum ise, 2307 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilirken, günü kırmızıda kapatan tek kıymetli maden oldu. Seansı 2312 dolar/onstan tamamlayan paladyum, önceki güne kıyasla yüzde 2 kaybı hanesine yazmış oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0,5-0,80 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul’da toplamda 4.906 kg altın, 4.254 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı.