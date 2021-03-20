Altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahmin

Azalan talebin etkisiyle fiyatı hızla gerileyen Altınla ilgili tahminler 1.500 dolar ile 1.758 arasında değişiyor. Bitcoin’e olan talebin artması da altın fiyatlarını baskılayan önemli bir gelişme olarak gösteriliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının ardından değer kazanan ons altın, tahvil getirilerinde görülen yukarı yönlü hareket sonrasında tekrardan oynak bir seyir sergiliyor. Dolar endeksindeki yükseliş de fiyata olumsuz yansıyor. Bir miktar toparlanarak bugün sabah saatlerinde yüzde 0.50 oranında artarak 1.745 dolar seviyesini gören altının tepki alımlarının sürmesi halinde 1.758 dolara yükselebileceği tahmin ediliyor.



• Commerzbank Teknik Analiz Araştırma Ekip Başkanı Karen Jones'a göre, altın aşağı yönlü baskıyı ortadan kaldırmak için 1.765 doları yakalamak zorunda. Jones, "İlk önemli direnç mayısın en yüksek seviyesi ve kasım ayının en düşük seviyesi olan 1.760/65 dolar bandı. Burası aşılırsa 1.861 doların önü açılabilir. Buradan sonra 21 Aralık’ın en yüksek seviyesi olan 1.906 ve 1.918 kanalı karşımıza çıkıyor. Bu seviyeleri kasım ve eylül ayının en yüksek düzeyi olan 1.965/1.973 kanalı takip ediyor" diyor.



• Credit Suisse de sıçrama için 1.765'in aşılması gerektiğini vurguluyor. Fakat kuruluş, altının şu anki seviyelerinin geçici olduğunu ve güçlü doların baskısıyla fiyatların önce 1.670 ve ardından 1.620 seviyesine geri çekilebileceği uyarısı yapıyor.



• Deutsche Bank'taki strateji uzmanları ise daha sert bir gerilemenin kapıda olabileceğini söylüyor. Banka, altın yatırım talebinin zayıflaması nedeniyle sarı metalin 1.500 dolar seviyesine doğru önemli ölçüde düşeceği tahmininde bulunuyor.