Altın fiyatlarında yükseliş ABD tarım dışı istihdam verisiyle hız kazandı

Uluslararası piyasalarda, ABD Doları'nın ve ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinin gerilemesinden destek bulan spot altın fiyatı sabah saatlerinde 16 Şubat'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerini beklemeye başladı. 1 milyon civarında artış beklenen ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok altında kaldı ve nisan ayında 266 bin kişilik artış kaydetti.

Verinin hayal kırıklığı yaratması sonrası zaten düşüş eğiliminde olan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve ABD Doları'nda kayıplar hızlandı. Tahvil ve ABD Doları'ndaki gerileme altın fiyatlarını 3 ayın zirvesinden hızla 1.840 doların üzerine yükselmesine sebep oldu.

ABD 10 yıllık tahvil faizi çakıldı

Nisan ayı başında yüzde 1,77'ye kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün gelen ABD tarım dışı istihdam verisiyle birlikte yüzde 1,52'ye kadar çekildi. Günün başlangıcında yüzde 1,57'lerde olan ABD 10 yıllık tahvil faizi veri öncesinde yüzde 1,58'in üzerine çıkmıştı. Benzer grafiği çizen ABD Dolar Endeksi de ABD istihdam verisindeki sürprizin ardından dakikalar içerisinde 91 puan sınırından hızla 90,500'ün altına çekildi.