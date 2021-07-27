Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 27 Temmuz Salı gününe yatay yönlü seyirle başladı. Geçtiğimiz gün serbest piyasada 500 TL'nin üzerini gören gram altın fiyatları bugün 497 TL seviyesinden işelm görüyor. Peki bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel son dakika altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 27 Temmuz Salı günü saat 08.00'de kaydedilen verilere göre 492 lira alış ve 497 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 27 Temmuz Salı günü saat 08.00'de kaydedilen verilere göre 791 lira alış ve 809 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

494,84

494,93

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.799,11

1.799,34

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.166,98

3.226,96

YARIM ALTIN FİYATI

1.578,54

1.618,43

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.166,98

3.226,96

ATA ALTIN FİYATI

3.249,00

3.327,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

271,28

325,69

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

446,49

477,76