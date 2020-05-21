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Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın, gram altın ne kadar?

Gram altın 380 lira, çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.491 liradan satılıyor. Altın fiyatlarında son durum nasıl? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 21 Mayıs 2020 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın, gram altın ne kadar?

Gram altın 380 lira, çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.491 liradan satılıyor. Altın fiyatlarında son durum nasıl? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 21 Mayıs 2020 güncel altın fiyatları...

21 Mayıs 2020 Perşembe 16:45
2006 Okunma
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın, gram altın ne kadar?

Dün, altınının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altında düşüş sürüyor.

Altının gram fiyatı, şu dakikalarda 380 lirada yer alıyor.

Çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.491 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.739,62 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin iyileşen hasta sayısındaki olumlu gidişat ve en kötünün geride kaldığı inancının yatırımcıların risk iştahını artırdığını ve bu durumun altının ons fiyatı aşağı yönlü baskıladığını söyledi. 

PİYASALARIN GÖZÜ MB'NİN FAİZ KARARINDA 

Bugün yurt içinde piyasalar Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu'na odaklandı. 

Faiz indirimlerine devam eden Merkez Bankası, politika faizini yarım puan indirerek yüzde 8,25 seviyesine çekti.

KÜRESEL PİYASALAR POWELL'IN KONUŞMASINI BEKLİYOR

Öte yandan, bugün küresel bazda Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de haftalık işsizlik verileri başta olmak üzere yoğun veri takviminin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.785 doların gündeme gelebileceğini bildirdi. 

Analistler, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini söyledi.

BDDK'DAN ALTIN ALIMI İÇİN YENİ KARAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, altın alımına ilişkin yeni bir karar açıkladı.

Kurum, yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını bildirdi.

BDDK'dan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

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