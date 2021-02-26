Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın, gram altın fiyatları
Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 415,7 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 678 lira, Cumhuriyet altını da 2.760 liradan satılıyor. Dün yüzde 1,8 değer kaybetmesinin ardından bugün de düşüşünü sürdüren altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.761 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın, gram altın ne kadar? İşte 26 Şubat altın fiyatları anlık...
Analistler, enflasyonist baskıların yükseleceği ve bu paralelde ABD Merkez Bankası'nın faizleri öngörülenden daha erken artıracağı beklentileriyle tahvil piyasasından çıkışların hızlandığını belirterek, bu durumun oluşturduğu panik havasının küresel çapta hisse senedi ve döviz piyasalarına sıçradığını söyledi.
Tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcama verileriyle tahvil piyasasının seyrinin izleneceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.765 doların altında kalıcılık sağlanması halinde 1.730 doların destek olarak takip edileceğini söyledi.
GRAM ALTIN FİYATI
417,02
418,76
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
416,02
416,11
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.763,45
1.763,87
ÇEYREK ALTIN FİYATI
665,99
680,69
YARIM ALTIN FİYATI
1.327,09
1.360,68
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.662,76
2.713,25
ATA ALTIN FİYATI
2.754,68
2.825,88