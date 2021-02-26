Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın, gram altın fiyatları

Analistler, enflasyonist baskıların yükseleceği ve bu paralelde ABD Merkez Bankası'nın faizleri öngörülenden daha erken artıracağı beklentileriyle tahvil piyasasından çıkışların hızlandığını belirterek, bu durumun oluşturduğu panik havasının küresel çapta hisse senedi ve döviz piyasalarına sıçradığını söyledi.

Tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcama verileriyle tahvil piyasasının seyrinin izleneceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.765 doların altında kalıcılık sağlanması halinde 1.730 doların destek olarak takip edileceğini söyledi.

GRAM ALTIN FİYATI

417,02

418,76

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

416,02

416,11

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.763,45

1.763,87

ÇEYREK ALTIN FİYATI

665,99

680,69

YARIM ALTIN FİYATI

1.327,09

1.360,68

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.662,76

2.713,25

ATA ALTIN FİYATI

2.754,68

2.825,88