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Altın fiyatlarında son durum
Uzun süre yükselişini sürdüren altına talep arttı. Bir yıllık sürede altına olan talep neredeyse son 25 yıldaki talebe yetişti. Talep artışı altın üretimini de rekor seviyeye çıkardı. İşte yatırımcıların en çok merak ettiği çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum...
Ekonomi 26.08.2020, 09:29
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GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalı çarşıda gram altın 456,81 TL alış 456,92 TL satış fiyatından işlem görüyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 733,79 TL alış 750,65 TL satşış fiyatından işlem görmeye devam ediyor
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.462,99 TL alış 1.501,31 TL satış fiyatından işlem görüyor
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 3.026,88 TL alış 3.103,62 TL satış fiyatından işlem görüyor
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?
Altının ons fiyatı 1.924 dolardan işlem görmeye devam ediyor
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|P
|1. Başakşehir
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|2. Trabzonspor
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|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
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|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25