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Altın fiyatlarında güncel rakamlar… Gram altın ve çeyrek altında son durum ne?

Altın fiyatları dövizdeki değişimlerden ciddi şekilde etkileniyor. Son günlerde yapılan ekonomik anlaşmalar sebebiyle altın fiyatlarında bir miktar düşüş meydana gelse de altın fiyatları son dönemlerin en yüksek noktalarında bulunuyor...

Altın fiyatlarında güncel rakamlar… Gram altın ve çeyrek altında son durum ne?

Altın fiyatları dövizdeki değişimlerden ciddi şekilde etkileniyor. Son günlerde yapılan ekonomik anlaşmalar sebebiyle altın fiyatlarında bir miktar düşüş meydana gelse de altın fiyatları son dönemlerin en yüksek noktalarında bulunuyor...

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:15
2012 Okunma
Altın fiyatlarında güncel rakamlar… Gram altın ve çeyrek altında son durum ne?

Corona virüsü salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği de kısa süreli dalgalanmalar yaşıyor. Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. Altın fiyatlarının yükselmesinde dolar/TL kurunun artması ve küresel salgın ana etken olarak gösteriliyor. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 29 MAYIS

Çeyrek altın: 625,60 Lira

Yarım altın: 1.249,70 Lira

Gram altın: 379,08 Lira

Cumhuriyet altın: 2.491,70 lira

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1– Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2– Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3– Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4– Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5– Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri

6– Merkez bankalarının para politikaları,

7– Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9– Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11– Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13– ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

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