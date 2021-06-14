Altın fiyatlarında düşüş neden hızlandı?

Altın, Nisan ayı başından beri içerisinde hareket ettiği yükseliş kanalının dışına çıktı. Uzmanlar, düşük seyreden reel faizlere karşın, dolardaki değerlenmenin altın üzerinde baskı yarattığını düşünüyor.

ABD'de enflasyonun yukarı yönlü bir eğilim sergilemesine karşın Fed'in destekleyici para politikasını sürdüreceğine dair beklentiler geride bıraktığımız haftada 1870 dolar sınırına kadar geri çekilen altının ons fiyatının 1900 doların üzerine doğru güçlü bir tepki vermesini sağlamıştı.

Geçtiğimiz Perşembe günü ABD'de açıklanan ve piyasa beklentisinin üzerinde gelen enflasyon verisi ile 1.900 dolara kadar yükselen altın fiyatları bu direnç seviyesini kıramadı.

Son iki işlem gününde 1.900 dolardan 1.846 dolara kadar gerileyen Ons Altın'da bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak sonuç bekleniyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,45 seviyesine doğru gerilemesine rağmen ons altının değer kaybetmesi içeride gram altının fiyatında düşüşe neden oldu.

Altın fiyatlarındaki düşüşü Türk lirasının dolar karşısında değer kazanması da hızlandırdı.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 498 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 498,20 liradan, 3 bin 283 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 304 liradan, 454,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 458,50 liradan, 3 bin 207 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 227 liradan, bin 604 liradan alınan Yarım Ziynet bin 614 liradan ve 802 liradan alınan Çeyrek Ziynet 807 liradan satılıyor.