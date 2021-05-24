Altın fiyatlarında düşüş başladı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş vatandaşın gündeminden düşmüyor. Yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ve vatandaşlar 24 Mayıs Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabını araştırıyor. Ramazan Bayramı'yla yükselişe geçen altın fiyatlarının düşmeye başladığı görüldü. Peki, 24 Mayıs gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne? 24 Mayıs Pazartesi günü güncel piyasalarda gram altın 506,03 TL'den, çeyrek altın ise 829,38 TL'den işlem görüyor. İşte altın fiyatlarında son durum....

GRAM ALTIN FİYATI

504,69

506,03

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

507,13

507,22

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.877,72

1.877,98

ÇEYREK ALTIN FİYATI

811,50

829,38

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.245,64

3.307,05

YARIM ALTIN FİYATI

1.617,75

1.658,60

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.245,64

3.307,05

ATA ALTIN FİYATI

3.326,00

3.402,00

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

456,70

488,36