Altın fiyatlarına neler oluyor?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 437,6 liradan işlem gördü.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 434,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 437,6 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 710 lira, Cumhuriyet altını da 2.906 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.845 dolar seviyesinden alıcı buldu.

Analistler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları, ABD'nin teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve Çin kaynaklı likidite endişelerinin risk algısını yükselttiğini söyledi.

İş Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde, “Altın, 1850 seviyesi etrafındaki yerini korurken, dün Reddit yatırımcılarının Gamestop'ın ardından Gümüş'e yönelmesi ile 25,00 yakınlarından 27,00 seviyesine yükseliş oldu ve Gümüş günü yaklaşık 5% artıda sonlandırdı. Bugün 26,40 civarında işlemler geçmekte” denildi.

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde de, "Ons altın sabah saatlerinden bu yana sıkışık seyrediyor. Küresel piyasalarda, Doların sınırlı yükselişte işlem görüyor olması, altının bu hareketine neden oluyor. Ons altın için 1835$ - 1822$ - 1808$ destek noktaları olarak izleniyor. Yukarıda 1856$ - 1867$ ve 1881$ direnç noktaları olarak takip edilebilir" diye belirtildi.

İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizinde de, teknik olarak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1855,56 – 1875,05 – 1900,56 seviyelerinin direnç, aşağı yönlü gevşemelerde ise 1832,51 – 1816,90 – 1800,02 seviyeleri destek noktaları olarak dikkat çekildi.

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde, “Altın fiyatlarında gümüş desteği ile yaşanan toparlanma kısa soluklu kalmış durumda. 1830 dolar ons destek konumunda, 1850 ve 1865 ise dirençler. Gram TL bazında 435 seviyesi üzerinde 444 ve 450 izlenebilecek dirençler” denildi.