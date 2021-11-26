Altın fiyatları yükselişte: İşte çeyrek, gram,ons altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 26 Kasım Cuma yani haftanın son işlem gününde yeniden yukarı yönlü seyre geçti. Yaşanan hareketlilikle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar başta olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 26 Kasım Cuma günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bugün çeyrek ve rgam altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATLARI
Gram altın fiyatları 26 Kasım Cuma günü saat 07.30'da kaydedilen güncel verilere göre 696 lira alış ve 705 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın fiyatları 26 Kasım Cuma günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre bin 126 lira alış ve bin 151 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
703,87
704,03
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.787,79
1.789,93
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
4.504,79
4.590,28
YARIM ALTIN FİYATI
2.245,36
2.302,18
ZİYNET ALTINI FİYATI
4.504,79
4.590,28
ATA ALTIN FİYATI
4.528,82
4.648,01
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
385,11
457,81
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
630,45
654,83