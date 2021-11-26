Altın fiyatları yükselişte: İşte çeyrek, gram,ons altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 26 Kasım Cuma günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bugün çeyrek ve rgam altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatları 26 Kasım Cuma günü saat 07.30'da kaydedilen güncel verilere göre 696 lira alış ve 705 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın fiyatları 26 Kasım Cuma günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre bin 126 lira alış ve bin 151 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

703,87

704,03

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.787,79

1.789,93

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

4.504,79

4.590,28

YARIM ALTIN FİYATI

2.245,36

2.302,18

ZİYNET ALTINI FİYATI

4.504,79

4.590,28

ATA ALTIN FİYATI

4.528,82

4.648,01

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

385,11

457,81

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

630,45

654,83