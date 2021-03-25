Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları yükselişte... Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 441,2 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 722 lira, Cumhuriyet altını da 2.940 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,4'lük artışla 1.734 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 1.733 dolardan alıcı buluyor. Peki, altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 24 Mart 2021 güncel altın fiyatları...
Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının, dolar kurundaki dengelenme neticesinde daha dar bir bantta hareket edebileceğini, ons altının ise 1.720-1.750 bandındaki seyrinin kırılma yönüne göre şekillenebileceğini söyledi.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisi ile Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin takip edileceğini aktaran analistler, tahvil piyasasının seyrinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.
GRAM ALTIN FİYATI
441,45
443,60
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
442,47
442,55
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.732,41
1.732,67
ÇEYREK ALTIN FİYATI
707,87
723,47
YARIM ALTIN FİYATI
1.411,47
1.447,13
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.831,78
2.885,40
ATA ALTIN FİYATI
2.916,98
2.990,66