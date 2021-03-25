Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?

Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının, dolar kurundaki dengelenme neticesinde daha dar bir bantta hareket edebileceğini, ons altının ise 1.720-1.750 bandındaki seyrinin kırılma yönüne göre şekillenebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisi ile Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin takip edileceğini aktaran analistler, tahvil piyasasının seyrinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

GRAM ALTIN FİYATI

441,45

443,60

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

442,47

442,55

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.732,41

1.732,67

ÇEYREK ALTIN FİYATI

707,87

723,47

YARIM ALTIN FİYATI

1.411,47

1.447,13

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.831,78

2.885,40

ATA ALTIN FİYATI

2.916,98

2.990,66