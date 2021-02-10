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Altın fiyatları yeniden 420 liranın altında... Çeyrek, Yarım ve Tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları konusunda vatandaşların ve yatırımcısının araştırmaları devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününü 417 liradan tamamlayan Gram altın dün ise yükselişini sürdürerek 420 liradan tamamlamasının ardından bugün ise inişli çıkışlı bir grafik izleyen Gram altın an itibariyle yeniden 420 liranın altına geriledi. Peki Çeyrek altın ne kadar oldu, Yarım altın ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

Ekonomi 10.02.2021, 15:54 10.02.2021, 15:57
2007
Altın fiyatları yeniden 420 liranın altında... Çeyrek, Yarım ve Tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde tüm zamanların rekorunu kıran Gram altın 500 lira seviyesinin üstünü görmüştü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte Gram altın 405 lira seviyesine kadar geriledi. İstanbul kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı geçtiğimiz haftayı 405 lira seviyesinden tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları 417 liradan günü tamamladı. Dünde yükselişini sürdüren gram altın günü 420 lira seviyesinden tamamladı. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,55 artışla 420,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 681,00 lira, Cumhuriyet altını 2.787,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 0,55 yükselişle 420,00 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR? 

Gram altın an itibariyle 417,39 TL alış 417,46 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 

Çeyrek altın yeni haftanın üçüncü işlem gününde 670,81 TL alış 686,20 TL satış fiyatından işlem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR? 

Yarım altın 1.337,43 TL alış 1.372,41 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR? 

Tam altın 2.764,37 TL alış 2.834,35 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

ONS ALTIN NE KADAR? 

Altının ONS fiyatı an itibariyle 1.840 dolardan işlem görüyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI KAÇ TL? 

22 ayar bileziğin gram fiyatı 383,87 TL alış 384,54 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

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