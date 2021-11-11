Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı

Dolar/TL kurunun tarihi zirvesini görmesi ve ABD enflasyonu ile birlikte spot piyasada altının değer kazanması nedeniyle Kapalıçarşı’da altın fiyatları rekor kırdı.

Gram altın, Dolar/TL 'nin rekor tazelemesi ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 591 TL'yi aştı. Güne 584 TL’den başlayan gram altın böylelikle gün içinde tarihi rekorunu yineledi.

Gram altın rekor seviyede işlemlerini sürdürürken Cumhuriyet altını 3 bin 759 TL alış ve 3 bin 872 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Çeyrek altın ise 940 TL alış ve 965 TL satış fiyatıyla işlemlerine devam etti.

ONS ALTIN

ABD’de tüketici enflasyonuna ilişkin verilerin beklentileri aşması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın zamanda faizleri artırmayacağına dair beklentilerle birleşince spot piyasada altın fiyatları son 5 ayın zirvesine tırmandı.

Altın fiyatları, dünkü seansta beş ayın zirvesini gördükten sonra bugün gerilerken yatırımcılar Fed’in geçen ay tüketici fiyatlarında görülen artışa nasıl cevap vereceğini değerlendiriyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,19 artarak 1852 doları aştı. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,3 artarak 1,855 doları geçti.