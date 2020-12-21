Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti

Birleşik Krallık’ta mutasyona uğrayan yeni corona virüsünün belirlenmesiyle artan kısıtlamalar ve seyahat yasaklarının ardından güvenli limanlara yönelim, değerli metal fiyatlarını destekledi ve altının ons fiyatı yeniden 1.900 doların üzerine yükseldi.

İç piyasada, gram altın 470 liraya, çeyrek altın 770 liraya, Cumhuriyet altını da 3.066 liraya yükseldi.

GÜVENLİ LİMAN TALEPLERİ ARTTI

Tacirler Yatırım analizinde, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın, ülkede hızla yayılan corona virüsünün yeni bir türünün ortaya çıktığını açıkladığı anımsatılarak, şöyle denildi:

“Birleşik Krallık’ta corona virüsünün daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından Avrupa ülkeleri teker teker uçuşları durdurma kararı alırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan Türkiye’ye olan uçuşların geçici olarak durdurulduğu açıkladı.

“Yeni haftanın ilk işlem saatlerinde, corona virüsünün mutasyonunun tespit edilmesi ile birlikte piyasalarda güvenli limanlara yönelik talebin arttığını görmekteyiz. Ons altın bugün Asya seansında 1.900 seviyesine ulaşırken, dolar endeksinin ise 90.49 seviyesine yükseldiği takip ediliyor.(kaynak:suzcu.com)

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