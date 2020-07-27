Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor
BİR SÜREDİR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜREN ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTADA TARİHİ REKORUNU KIRDI. GRAM ALTIN 422, ÇEYREK ALTIN İSE 720 LİRA OLDU. EDİRNE KUYUMCULAR DERNEĞİ BAŞKANI İSMAİL KALKAN, “ARTIK DÜĞÜNLER DE GRAM ÇEYREK ALTIN TERCİH EDİLİYOR” DEDİ.
Bir süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları yeni haftada tarihi rekorunu kırdı. Gram altın 422, çeyrek altın ise 720 lira oldu. Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, “Artık düğünlerde gram çeyrek altın tercih ediliyor” dedi.
Bir süredir yükselişini sürdüren altın fiyatları hafta başında rekor tazeledi. Yeni haftada tarihi rekorunu kıran altın fiyatlarında yükselişin devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta çeyrek altın 685, gram altın ise 410 liradan satılıyordu. Bugün ise çeyrek altın 720, gram altın ise 422 liradan alıcı buldu. Tam altının liste fiyatı ise 2 bin 880 lirada seyretti.
Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki yükselişin ABD ile Çin arasındaki husumetten kaynaklandığını ifade etti. Kalkan, “Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni ABD ve Çin’in birbirine olan husumetinden kaynaklandı. Genel anlamda altının yönü hep yukarı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu yükseliş devam edecektir. Bu yükseliş bizim işlerimizi olumsuz etkiledi. Hani ucuz olsa da işlerimiz olsa. Elindeki bozduracak olan daha yükselecek diye bozdurmuyor, alacak olan da düşecek diye almıyor derken iki arada kalıyoruz” dedi.
“Gram altının çeyreği revaçta”
Kalkan, bu aralar düğünler için en çok fiyatı 120 lira olan gram çeyrek altının tercih edildiğini söyledi. Kalkan, “Gram altın yakın zamanda 500 lirayı görecek. Şu anda altın satışları dip seviyede. Artık düğünler için bırakın çeyrek ya da gram altını gram altının çeyreğini alıyorlar. Fiyatı 120 lira. Elinde altını olanlara tavsiyem kıymetini bilsinler, altını olan sevinsin” dedi.
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