Altın fiyatları nereye gidiyor?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 942 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.545 lira, Cumhuriyet altını da 6.312 liradan satılıyor.

Ons altının fiyatı ise bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,6'lık azalışla 1.974 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde devreye alınan yaptırımların küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, Çin'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve buna paralel alınan tedbirler de yeniden gündeme geldi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının merkez bankalarının para politikalarına etkisi açısından ilk sinyallerin bu hafta alınacağını belirterek, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kasım 2018'den bu yana ilk kez yapması beklenen faiz artırımlarının gelecek dönemdeki boyutu ve hızına dair vereceği mesajların kritik olacağını söyledi.

Emtia fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması, enflasyonist baskıların daha da artacağı ve beklenenden uzun bir süre gündemde kalacağı görüşlerinin güçlendiğini ifade eden analistler, bu hafta, çarşamba Fed, perşembe İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve cuma Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantılarından çıkacak karar ve yönlendirmelerin, gelecek dönem para politikalarının seyri açısından önemli ipuçları vereceğini bildirdi.

Analistler, yurt içinde ise yatırımcıların odağında, perşembe günü faiz kararını açıklayacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısının bulunduğunu hatırlatarak, bugün Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilecek müzakerenin takip edileceğini kaydetti.

İnfo Yatırım Foreks bülteninde, 'Son iki haftadır Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş konusunda gelen haber akışları ile volatil fiyatlamalar gerçekleştiren altın fiyatları, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yakın temasları ardından bir miktar aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirmişti. Her ne kadar bu görüşmelerden kesin bir sonuç çıkmasa da, hiç olmazsa görüşme adımlarının atılması bir umut olarak piyasaları bir miktar rahatlattı ve altın 2000 dolar altında fiyatlamalar gerçekleştiriyor. Yeni haftaya başlarken ise gözler ABD kanadında FED toplantısında olacak. 15 Mart Salı başlayacak olan toplantı 15 Mart Çarşamba günü sona erecek ve banka Faiz kararını açıklayacak. Piyasalardaki beklentiler bu toplantı sonrasında bankanın 25 baz puanlık faiz artışı yapabileceği yönünde ağırlık kazanmış durumda. Karar ile birlikte karar metni ve ardından FED Başkanı Powell’ın basın toplantısı yakından takip edilecek. Yeni günde ise piyasaları sert etkileyebilecek bir haber akışı bulunmuyor. Piyasalar küresel bazda gelebilecek haber akışlarını yakından izleyecek. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 2005 – 2040 – 2070 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1965 – 1945 – 1930 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.' denildi.

A1 Capital Yatırım bülteninde,'Ons/Altın Cuma günü etkili olan satışlar ile 1958$ seviyesine kadar geri çekilmesi sonrasında etkili olan tepki alımlar ile toparlandı ve %0.67 oranında değer kaybı ile 1984.46$ seviyesinden günü tamamladı. Geçtiğimiz hafta ortasında sonra etkili olan satışlar sonrasında kısa vadeli göstergeleri güç kaybı görülüyor. 1974 ve 1965$ seviyeleri ilk destekler olarak takip edilebilir. Kısa vade açısından önemli destek konumunda olan 1965$ seviyesinin üzerinde tepki denemeleri görebiliriz. Ancak bu desteğinin kırılması gevşeme eğilimini hızlandıracaktır.Cuma günü kar satışları etkisi ile gün içinde 926 TL seviyesine kadar geri çekilen Gram/Altın sonrasında etkili olan tepki hareketi ile toparlandı ve 940.65 TL seviyesinden günü tamamladı. Kısa vadeli göstergelerin zayıflıyor olması ve saatlik gr fiklerde İkili zirve görünümün oluşması 930TL desteğinin önemini artırıyor. Bu desteğinin kırılması Gram Altında gevşeme eğilimini hızlandıracaktır. 930TL desteğinin kırılması halinde ise 890 ve 868 seviyeleri kısa vadeli alt destekler olarak takip edilebilir. 962 TL seviyesini ise ilk direnç olarak verebiliriz.' denildi.