banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları nereye gidiyor?
Altın fiyatları nereye gidiyor?
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Benzin ve motorine bu kez büyük indirim geliyor!
Benzin ve motorine bu kez büyük indirim geliyor!

Altın fiyatları nereye gidiyor?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 942 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1.545 lira, Cumhuriyet altını 6.312 liradan satılıyor. Cuma günü, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,33 azalışla 940,7 liradan tamamladı.

Ekonomi 14.03.2022, 11:25
Altın fiyatları nereye gidiyor?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 942 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.545 lira, Cumhuriyet altını da 6.312 liradan satılıyor.

Ons altının fiyatı ise bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,6'lık azalışla 1.974 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde devreye alınan yaptırımların küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, Çin'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve buna paralel alınan tedbirler de yeniden gündeme geldi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının merkez bankalarının para politikalarına etkisi açısından ilk sinyallerin bu hafta alınacağını belirterek, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kasım 2018'den bu yana ilk kez yapması beklenen faiz artırımlarının gelecek dönemdeki boyutu ve hızına dair vereceği mesajların kritik olacağını söyledi.

Emtia fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması, enflasyonist baskıların daha da artacağı ve beklenenden uzun bir süre gündemde kalacağı görüşlerinin güçlendiğini ifade eden analistler, bu hafta, çarşamba Fed, perşembe İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve cuma Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantılarından çıkacak karar ve yönlendirmelerin, gelecek dönem para politikalarının seyri açısından önemli ipuçları vereceğini bildirdi.

Analistler, yurt içinde ise yatırımcıların odağında, perşembe günü faiz kararını açıklayacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısının bulunduğunu hatırlatarak, bugün Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilecek müzakerenin takip edileceğini kaydetti.

İnfo Yatırım Foreks bülteninde, 'Son iki haftadır Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş konusunda gelen haber akışları ile volatil fiyatlamalar gerçekleştiren altın fiyatları, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yakın temasları ardından bir miktar aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirmişti. Her ne kadar bu görüşmelerden kesin bir sonuç çıkmasa da, hiç olmazsa görüşme adımlarının atılması bir umut olarak piyasaları bir miktar rahatlattı ve altın 2000 dolar altında fiyatlamalar gerçekleştiriyor. Yeni haftaya başlarken ise gözler ABD kanadında FED toplantısında olacak. 15 Mart Salı başlayacak olan toplantı 15 Mart Çarşamba günü sona erecek ve banka Faiz kararını açıklayacak. Piyasalardaki beklentiler bu toplantı sonrasında bankanın 25 baz puanlık faiz artışı yapabileceği yönünde ağırlık kazanmış durumda. Karar ile birlikte karar metni ve ardından FED Başkanı Powell’ın basın toplantısı yakından takip edilecek. Yeni günde ise piyasaları sert etkileyebilecek bir haber akışı bulunmuyor. Piyasalar küresel bazda gelebilecek haber akışlarını yakından izleyecek. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 2005 – 2040 – 2070 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1965 – 1945 – 1930 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.' denildi.

A1 Capital Yatırım bülteninde,'Ons/Altın Cuma günü etkili olan satışlar ile 1958$ seviyesine kadar geri çekilmesi sonrasında etkili olan tepki alımlar ile toparlandı ve %0.67 oranında değer kaybı ile 1984.46$ seviyesinden günü tamamladı. Geçtiğimiz hafta ortasında sonra etkili olan satışlar sonrasında kısa vadeli göstergeleri güç kaybı görülüyor. 1974 ve 1965$ seviyeleri ilk destekler olarak takip edilebilir. Kısa vade açısından önemli destek konumunda olan 1965$ seviyesinin üzerinde tepki denemeleri görebiliriz. Ancak bu desteğinin kırılması gevşeme eğilimini hızlandıracaktır.Cuma günü kar satışları etkisi ile gün içinde 926 TL seviyesine kadar geri çekilen Gram/Altın sonrasında etkili olan tepki hareketi ile toparlandı ve 940.65 TL seviyesinden günü tamamladı. Kısa vadeli göstergelerin zayıflıyor olması ve saatlik gr fiklerde İkili zirve görünümün oluşması 930TL desteğinin önemini artırıyor. Bu desteğinin kırılması Gram Altında gevşeme eğilimini hızlandıracaktır. 930TL desteğinin kırılması halinde ise 890 ve 868 seviyeleri kısa vadeli alt destekler olarak takip edilebilir. 962 TL seviyesini ise ilk direnç olarak verebiliriz.' denildi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 28 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Sivasspor 29 37
13. Kasımpaşa 29 35
14. Galatasaray 28 35
15. Antalyaspor 28 35
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 27 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19