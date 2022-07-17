Altın fiyatları neden düşüşte?

Bu hafta çarşamba günü ABD’de tüketici enflasyonu açıklandı. ABD’de tüketici fiyatları haziran ayında yıllık bazda yüzde 9.1 oranında artarak yeni bir rekor kırdı.

Bu ay sonunda yapılacak olan toplantıda FED’in 75 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık bir artış da ihtimal dahilinde. FED’in faiz oranını 100 baz puan yükseltebileceği ihtimali doların küresel çapta güçlenmesinde etkili oldu.

DOLAR, ALTINI BASKILIYOR

Bu hafta 109 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın rekorunu kıran dolar, altın fiyatlarının düşmesinde en büyük rolü oynuyor. Altına olan talep azalırken, diğer para birimlerine karşı daha güvenli olarak görülen dolara olan cazibe tırmanışa geçti.

Eğer FED bu ay sonunda beklentilerin altında faiz artırımı gerçekleştirirse altın fiyatlarında yön değişebilir. Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin şahin tutumu, doların uluslararası piyasalardaki değerini güçlendirdi.

Amerika’da Haziran enflasyonu yüzde 9,1 ile 41 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Fed, son toplantısında politika faizinde 75 baz puanlık artışa gitmişti.

Yüzde 9,1’lik enflasyon artışı sonrası FED’den Temmuz toplantısında 75 ya da 100 baz puanlık faiz artışı daha bekleniyor.