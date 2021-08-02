Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

ABD dolarının son 1 ayın en düşük seviyelerinden toparlanması ile cuma günü 2 haftanın en yüksek seviyelerinden geri gelen spot altın, bu sabah hafif aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Uluslararası piyasalarda spot altın bu sabah cuma gününe göre yüzde 0,20 kayıpla 1810,43 dolar/ons civarında işlem görüyor. Analistler, piyasalarda bu hafta gözlerin ABD tarım dışı istihdam verisinde olacağına işaret ediyorlar.

Yurt içinde ise ons altının da geri çekilmesiyle gram altın 490 lira bandına yakın seyrediyor. Çeyrek altın 810 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 294 liradan işlem görüyor. DOLAR/TL Şeker Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi: "Aleyhine esen rüzgar ile gerileyen Dolar/TL kurunda 8.40 desteği test edildikten sonra yukarı yönlü ivme başladı. Sabah saatlerinde 8.47’yi geçen kurda 8.45 üzerinde kalınırsa 8.5288 direnci test edilebilir. Satışların artması halinde ise 8.4012 desteği kırılabilirse 8.3488 ikinci destek olarak izlenebilir.