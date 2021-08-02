Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...
ABD dolarında toparlanma uluslararası piyasalarda spot altın fiyatını aşağı çekti. Gram altında da geri çekilme devam ediyor. İşte son durum...
ABD dolarının son 1 ayın en düşük seviyelerinden toparlanması ile cuma günü 2 haftanın en yüksek seviyelerinden geri gelen spot altın, bu sabah hafif aşağı yönlü bir seyir izliyor.
Uluslararası piyasalarda spot altın bu sabah cuma gününe göre yüzde 0,20 kayıpla 1810,43 dolar/ons civarında işlem görüyor. Analistler, piyasalarda bu hafta gözlerin ABD tarım dışı istihdam verisinde olacağına işaret ediyorlar.
Yurt içinde ise ons altının da geri çekilmesiyle gram altın 490 lira bandına yakın seyrediyor. Çeyrek altın 810 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 294 liradan işlem görüyor.
DOLAR/TL
Şeker Yatırım tarafından hazırlanan altın analizi: "Aleyhine esen rüzgar ile gerileyen Dolar/TL kurunda 8.40 desteği test edildikten sonra yukarı yönlü ivme başladı. Sabah saatlerinde 8.47’yi geçen kurda 8.45 üzerinde kalınırsa 8.5288 direnci test edilebilir. Satışların artması halinde ise 8.4012 desteği kırılabilirse 8.3488 ikinci destek olarak izlenebilir.
ALTIN
İkinci denemesinde de 1830 direncini aşamayan altında, yukarı yönlü hareketlerde 1815 direnci geçilemediği sürece satış baskısının artması beklenebilir. Bu durumda 1800 ve 1785 seviyeleri test edilmek istenebilir. Alımların kuvvetlenmesi durumunda ise 1815 noktasının ardından 1830 seviyesi direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir."
ALTIN FİYATLARI
2 Ağustos Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılan ekonomik veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Ağustos güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Gram altın fiyatları 2 Ağustos Pazartesi günü saat 08.30'da kaydedilen verielre göre 492 lira alış ve 493 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatları 2 Ağustos Pazartesi günü saat 08.30'da kaydedilen verielre göre 787 lira alış ve 805 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
492,35
492,45
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.813,85
1.814,52
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.151,05
3.210,75
YARIM ALTIN FİYATI
1.570,60
1.610,30
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.151,05
3.210,75