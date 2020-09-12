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Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 468 lira…

Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen, yatırımcıların sığındığı güvenli liman altın son haftalardaki yükselişin ardından bir nebze de olsa kendini düşüşe bıraktı. Gram altının fiyatı bugün 468 lira seviyesinde bulunuyor. Yatırımlarını altın alarak korumak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarındaki değişimi anlık olarak takip edebiliyor.

Ekonomi 12.09.2020, 10:39
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Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 468 lira…

Başta corona virüsü salgınının getirdiği gelişmelere bağlı olarak tarihinin en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatları son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Serbest piyasada çeyrek altın satış fiyatı 767 lira oldu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 466 Lira

Satış: 468 Lira

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 757 Lira

Satış: 767 Lira

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.510 Lira

Satış: 1.532 Lira

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.020 Lira

Satış: 3.052 Lira

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜREBİLİR

Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altına talebin artması, merkez banklarının faizleri rekor düşük seviyelere çekip piyasalara daha önce görülmedik düzeyde para sunması ve pandemide ikinci dalga endişeleri, geçtiğimiz haftalarda altının ons fiyatının 2 bin doları aşarak rekor kırmasında etkili olmuştu.

Hindistan merkezli aracı şirket HDFC Securities'in kıdemli analisti Tapan Patel, “Faizler, fiyatlarda kısa vadede baskı oluşturabilecek ABD destek paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak daha da yükselebilir” dedi. Patel, bilançolardaki genişlemenin altına uzun vadede destek sağlamaya devam edeceğine işaret etti.

DoubleLine Capital LP’den Jeffrey Gundlach, altının, geri çekilmeye rağmen yükselişini sürdürmesini beklediğini söyledi. Bank of America da, altının ons fiyatının 3 bin dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

Ekonomilerde V şeklinde toparlanma beklentilerinin abartılı olduğunu öne süren Phillip Futures'ın emtiadan sorumlu kıdemli yöneticisi Avtar Sandu, “Altının uzun vadeli temel yönlendiricileri, olumlu kalmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

#altın
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