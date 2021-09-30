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Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ne kadar?

Yeni haftaya 490 liranın üzerinde başlayan gram altın fiyatı ve altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcının gündeminden düşmüyor. Bu sabah 499 liraya kadar çıkan gram altın 30 Eylül Perşembe günü güncel piyasalarda 494,95 liradan, çeyrek altın ise 809,42 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 30 Eylül 2021 güncel altın fiyatları...

Ekonomi 30.09.2021, 16:08 30.09.2021, 16:12
Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ne kadar?

Yeni haftaya 490 liranın üzerinde başlayan gram altın fiyatı bu sabah 499 liradan işlem gördü. 30 Eylül Perşembe günü güncel piyasalarda gram altın 494,95 liradan, çeyrek altının 809,42 liradan işlem görüyor. 30 Eylül 2021 güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

493,57

494,95

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

494,84

494,93

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.732,68

1.733,02

ÇEYREK ALTIN FİYATI

791,97

809,42

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.167,00

3.226,94

YARIM ALTIN FİYATI

1.578,55

1.618,42

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.167,00

3.226,94

ATA ALTIN FİYATI

3.262,98

3.345,17

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

446,68

463,96

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