Son Dakika
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları son dakika haberleri, serbest piyasaların son işlem gününde yakından takip ediliyor. Gram altının fiyatı yaşadığı büyük düşüşün ardından 411 TL'den değer görüyor. Koronavirüs pandemisi nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yıl büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği gibi, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana inişli çıkışlı bir grafik içerisinde seyrederken bu hafta itibarı ile adeta tepetaklak oldu.
Ekonomi 05.02.2021, 09:29
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ATA ALTIN
- Alış: 2.751,00
- Satış: 2.790,00
CUMHURİYET ALTIN
- Alış: 2.743,00
- Satış: 2.785,00
GRAM ALTIN
- Alış: 411,66
- Satış: 411,75
YARIM ALTIN
- Alış: 1.343,00
- Satış: 1.365,00
ÇEYREK ALTIN
- Alış: 672,00
- Satış: 683,00
TAM ALTIN
- Alış: 2.639,76
- Satış: 2.693,48
22 AYAR BİLEZİK
- Alış: 372,89
- Satış: 401,31