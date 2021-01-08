ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Birikimlerini altın alarak korumak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son durumu ve geleceği merak ediliyor. Bu hafta içinde altının ons fiyatının da yükselmesiyle yaklaşık 10 lira değer kazanan gram altın, Türk Lirası'nın dolar karşısında değerlenmesi sonrasında kazanımlarını terk etmiş ve uzun süre sonra 450 liranın altına düşmüştü.

Uzmanlar, Türk Lirası'nın dolar karşısında değerlenmeye devam edeceği görüşünde. Her ne kadar altının ons fiyatı yükselme eğiliminde olsa da ülkemizde gram altının daha da düşeceği beklentisi mevcut.

Türkiye'de en çok tercih edilen altınlardan olan çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ise şöyle oldu;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 726.80

Satış: 736.20

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.453.60 Lira

Satış: 1.472.80 Lira

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.888.80

Satış: 2.924,60

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.902.70 Lira

Satış: 2.934.40 Lira