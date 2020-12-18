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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ABD Doları bir miktar güçlense de altın fiyatında yukarı hareket sürüyor
Ekonomi 18.12.2020, 09:35
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Uluslararası piyasalarda ABD Doları'nın bir miktar toparlanmasına rağmen spot altın fiyatı yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor.
ABD'de yeni korona virüs paketi üzerinde uzlaşma sağlanacağı beklentisini satın almaya devam eden spot altın bugün 1887,02 dolar/ons seviyesini gördü ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,20 artışla 1.884,73 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.
Analistler spot altın için ilk direnç olarak 1.892 dolar/ons seviyesini işaret ediyorlar. Kongre'nin yeni koronavirüs teşvik paketini geçirmesi halinde altın fiyatının yıl sonundan önce 1.900 dolar/ons seviyesinin üzerini test edebileceğini vurguluyorlar.
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