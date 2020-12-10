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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ABD'de yeni teşvik paketi üzerinde uzlaşma sağlanamaması altın fiyatını geriletti
Ekonomi 10.12.2020, 09:29
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ABD'de Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında yeni korona virüs teşvik paketi konusunda hala bir uzlaşma sağlanamaması uluslararası piyasalarda altın fiyatını geriletti.
Spot altın fiyatı, bu sabah 1833,75 dolar/ons seviyesine kadar düşüşün ardından şu sıralarda 1840,15 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, 1.850 dolar/ons desteğini aşağı kırmış olan spot altın için ilk desteği 1.828 dolar/ons olarak ifade ediyorlar ve buranın altına inilmesini fiyatı 1.807 dolar/onsa kadar çekebileceğini vurguluyorlar.
Yukarı harekette ise ilk direnç 1.858 dolar/ons.
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