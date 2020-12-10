ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ABD'de Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında yeni korona virüs teşvik paketi konusunda hala bir uzlaşma sağlanamaması uluslararası piyasalarda altın fiyatını geriletti.

Spot altın fiyatı, bu sabah 1833,75 dolar/ons seviyesine kadar düşüşün ardından şu sıralarda 1840,15 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, 1.850 dolar/ons desteğini aşağı kırmış olan spot altın için ilk desteği 1.828 dolar/ons olarak ifade ediyorlar ve buranın altına inilmesini fiyatı 1.807 dolar/onsa kadar çekebileceğini vurguluyorlar.

Yukarı harekette ise ilk direnç 1.858 dolar/ons.