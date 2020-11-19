Son Dakika
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü gününde canlı ve güncel rakamları merak edenler sarı metale olan yoğun ilgiyi sürdürüyor.
Ekonomi 19.11.2020, 09:56
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Haftanın dördüncü gününde küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yer alıyor. Son yıllarda rekor seviyede seyreden altının gram fiyatının 500 TL'nin altına düşmesi piyasaları olumlu yönde etkiledi. Dolardaki ani yükseliş ve düşüş ivmesi sebebiyle yatırımını sarı metal üzerinden yapmak isteyenler Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Buna göre; Altın fiyatları ne kadar? 19 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altı
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 421,95
SATIŞ: 438,27
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.104,90
SATIŞ: 3.125,60
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.091,00
SATIŞ: 3.137,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.980,69
SATIŞ: 3.039,55
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.511,80
SATIŞ: 1.533,70
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 756,10
SATIŞ: 768,20
GRAM ALTIN
ALIŞ: 464,39
SATIŞ: 464,49