ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü gününde küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yer alıyor. Son yıllarda rekor seviyede seyreden altının gram fiyatının 500 TL'nin altına düşmesi piyasaları olumlu yönde etkiledi. Dolardaki ani yükseliş ve düşüş ivmesi sebebiyle yatırımını sarı metal üzerinden yapmak isteyenler Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Buna göre; Altın fiyatları ne kadar? 19 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altı

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 421,95

SATIŞ: 438,27

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.104,90

SATIŞ: 3.125,60

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.091,00

SATIŞ: 3.137,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.980,69

SATIŞ: 3.039,55

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.511,80

SATIŞ: 1.533,70

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 756,10

SATIŞ: 768,20

GRAM ALTIN

ALIŞ: 464,39

SATIŞ: 464,49