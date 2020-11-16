ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz hafta Kovid19 aşı çalışmalarına yönelik gelen olumlu haber akışları ile birlikte sert aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren altın fiyatlarında bir miktar toparlanmalar yaşanıyor. Aşı haberleri ile birlikte yaklaşık olarak %5’in üzerinde gevşemeler yaşayan altın fiyatlarında dikkatler tekrar virüste vaka sayılarına çevrildi. Özellikle Avrupa kanadında Fransa ve İngiltere rekor düzeyde vaka sayılarına ulaşırken, Portekiz karantina kısıtlamalarını genişletti. New York’ta ise okulların yeniden kapanabileceği gündemde. Kovid19 pandemisinde artan vaka sayıları endişeleri de beraberinde getirirken, bu endişeler güvenli limanlara talepleri artırıyor. Artan talepler ile birlikte altın fiyatlarında da toparlanma eğilimleri yaşanıyor. Geçtiğimiz haftayı 1888 seviyelerinde kapatan XAUUSD yeni haftaya bu seviyelerin yakınlarında başlarken kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler yaşandı. Dolar endeksinin de yaklaşık olarak son 1 haftanın en düşük seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştirmesi altındaki bu yükselişleri destekliyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1911.63 – 1931.72 – 1964.02 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 1875.60 – 1850.66 – 1819.39 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

Altın fiyatlarında yeni haftaya hareketli başladı. Vatandaşların yakından takip ettiği gram altın 465 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise 1890 dolar civarında seyrini sürdürüyor.

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 465 liradan, çeyrek altın 767 liradan, Cumhuriyet altını da 3,117 liradan işlem görüyor