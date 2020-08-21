21 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın her zaman en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alsa da özellikle son dönemde gram altına olan talep de bir hayli arttı. Gram altın bu sabah 458,10 TL'den alınırken 458,22 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın konusu ülkemizde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Çeyrek altın düğünlerin vazgeçilmezi olarak nitelendiriliyor. Bugün 743,10 TL'den alınan çeyrek altın 753,30 TL'den satışa sunuluyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.481,70

SATIŞ: 1.508,50

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.926,80

SATIŞ: 2.984,90

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.033,00

SATIŞ: 3.079,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.052,50

SATIŞ: 3.127,40

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 413,86

SATIŞ: 429,87

ALTININ ONS FİYATI

ALIŞ: 1.950,76 $

SATIŞ: 1.951,23 $