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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Yaklaşık 15 gün önce gram altın fiyatının 510 TL bandına yükselmesi sonucu sert düşüş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde ile birlikte altın fiyatlarının daha da aşağıya inmesi bekleniyor.
Ekonomi 21.08.2020, 09:18
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21 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın her zaman en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alsa da özellikle son dönemde gram altına olan talep de bir hayli arttı. Gram altın bu sabah 458,10 TL'den alınırken 458,22 TL'den satılıyor.
Çeyrek altın konusu ülkemizde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Çeyrek altın düğünlerin vazgeçilmezi olarak nitelendiriliyor. Bugün 743,10 TL'den alınan çeyrek altın 753,30 TL'den satışa sunuluyor.
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.481,70
SATIŞ: 1.508,50
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.926,80
SATIŞ: 2.984,90
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.033,00
SATIŞ: 3.079,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.052,50
SATIŞ: 3.127,40
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 413,86
SATIŞ: 429,87
ALTININ ONS FİYATI
ALIŞ: 1.950,76 $
SATIŞ: 1.951,23 $
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