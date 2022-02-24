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Altın fiyatları ne kadar oldu?
Rusya - Ukrayna arasındaki gerilimin gölgesinde çeyrek ve gram altın fiyatları yükseliş seyrini sürdürüyor. Açılışı 870 liradan yapan gram altın, saat 15.00 itibariyle 910 TL'yi geçti, çeyrek altın ise 1500 lira sınırını gördü.
Ekonomi 24.02.2022, 15:28
Tüm dünyanın yakından izlediği Rusya-Ukrayna krizi bugün askeri müdahaleye dönüştü. Gelişmelerle birlikte döviz ve altın piyasalarında sert yükselişler yaşandı. Altının ons fiyatı ise Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviye olan 1.949 dolara kadar çıktı.
GRAM ALTIN FİYATI
911,85
918,08
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.453,34
1.485,61
YARIM ALTIN FİYATI
2.897,82
2.970,99
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
5.813,80
5.923,80