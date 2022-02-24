Altın fiyatları ne kadar oldu?

Tüm dünyanın yakından izlediği Rusya-Ukrayna krizi bugün askeri müdahaleye dönüştü. Gelişmelerle birlikte döviz ve altın piyasalarında sert yükselişler yaşandı. Altının ons fiyatı ise Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviye olan 1.949 dolara kadar çıktı.

GRAM ALTIN FİYATI

911,85

918,08

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.453,34

1.485,61

YARIM ALTIN FİYATI

2.897,82

2.970,99

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

5.813,80

5.923,80